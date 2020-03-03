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Премьер Украины написал заявление об отставке после слов Зеленского

Премьер Украины написал заявление об отставке после слов Зеленского
Фото: Ukrinform via ZUMA Wire/ ТАСС
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Глава Незалежной уже созвал экстренное заседание Рады

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук согласился покинуть свой пост. Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. По его словам, глава правительства уже предупредил министров о грядущих переменах.

"Он (Гончарук – прим.ред.) подготовил заявление и готов принять соответствующее политическое решение", – рассказал Дубинский в эфире телеканала "112 Украина".

Об отставке премьера в Киеве поговаривали давно. На прошлой неделе ряд украинских СМИ даже сообщили имя нового главы правительства. Однако сам Гончарук еще накануне утверждал, что увольняться не собирается. Но вечером 2 марта он встретился с президентом Владимиром Зеленским, после чего объявил команде, что уходит.

Что именно сказал глава государства премьеру, не сообщается. Но о том, что между первыми лицами Украины не все гладко, стало понятно еще в январе, когда в Сеть попала аудиозапись совещания у Гончарука, где он пренебрежительно отзывался об умственных способностях президента. Тогда Зеленский предпочел скандал замять. Но, видимо, обиды не забыл.

Ожидается, что Гончарук объявит об отставке во вторник, 3 марта, на заседании фракции "Слуга народа". В среду, 4 марта, в Верховной раде пройдет внеочередное пленарное заседание по просьбе президента страны.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Два дебила это сила, а по русски два сапога, пара; гнать обоих, желательно пинками.
Гость
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Ау-у-у! Есть ли сочувствующие в Украине? Пора Азарова возвращать.... Всей Украиной давайте попросим его на престол и, думаю, это не худший вариант.
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