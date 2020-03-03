У депутатов Верховной рады оказалось своеобразное чувство юмора

Высказывания об уничтожении России атомной бомбой было "ироничным", а кто этого не понял – просто болен. Так прокомментировал свои слова депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Никита Потураев.

Ранее он с сожалением признал, что Киев не может сбросить на Москву ядерную бомбу, поскольку у него такой нет, хотя это было бы лучшим способом победить россиян. Такие слова из уст приближенного президента Незалежной встревожили украинцев. Политолог Андрей Манчук предупредил, что "невменяшка" Потураев подталкивает Киев на опасную дорожку, хотя сам в случае угрозы сбежит со словами "нас-то за что".

Но сам нардеп считает психами как раз тех, кто не оценил его "шутки".

"Странно, что очевидно ироническое высказывание многие восприняли до паники и истерики серьезно. Это свидетельствует о серьезных психологических расстройствах, одним из первых признаков которых является утрата чувства юмора", – цитирует Потураева "Страна.ua".

Ранее Потураев заявлял, что украинцы, выступающие против распродажи земель Незалежной, являются "наследниками Сталина", которых надо "закопать".