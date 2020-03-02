Была бы атомная бомба: Киев мечтает зверски уничтожить Москву
Если бы Украина имела атомную бомбу, то она непременно сбросила бы ее на Россию, заверил замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. В данном шаге политик видит решение всех проблем Незалежной.
Об этом он открыто заявил на презентации нового телеканала "Дом", созданного специально для Крыма и Донбасса. Однако в Киеве опасаются российских диверсий: мол "страна-агрессор" (только так ТК будет величать РФ в своих передачах) развернет радиоэлектронную борьбу против телевещания на полуострове и в самопровозглашнных республиках.
"Но атомной бомбы, чтоб швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это – наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", – отрезал Потураев (цитата по ТАСС).
Он добавил, что украинцам претит термин "гражданская война". Зато в своих выпусках они намерены активно использовать такие словосочетания, как "незаконные формирования" и "линия соприкосновения".
В понедельник, 2 марта, "Дом" начал вещать на русском языке на территории Донбасса в тестовом режиме, уточняет НСН.
Напомним. отношения России и Украины вконец испортились в 2014 году. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал единство народов.
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