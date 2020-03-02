Победителя "Газпрома" обвиняют в злоупотреблении своими полномочиями на рынке топлива

В отношении "Нафтогаза" Антимонопольный комитет Украины открыл разбирательство в связи с тем, что с 1 ноября 2018 г. компания устанавливала цены на газ на уровне, который невозможно было бы утвердить при существовании значительной конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что "Нафтогаз" является поставщиком сырья и для населения, и для промышленности. При этом цены для поставщиков природного газа населению напрямую зависят от цен для предприятий. В ведомстве утверждают, что украинский монополист завышал стоимость топлива для промышленников, соответственно, жителям страны приходилось платить дороже.

"Нафтогаз" оперативно отреагировал на данную информацию, возложив всю вину на ситуацию на правительство.

"По состоянию на сейчас компания не получала никаких официальных сообщений от АМКУ. Но, похоже, к нам есть претензии из-за нашей законопослушности", – говорится в сообщении "Нафтогаза", распространенном через "Фейсбук".

В компании напомнили, что цены на газ для населения в период, о котором шла речь, определяли непосредственно в кабмине. В частности, цена и условия поставки голубого топлива для граждан Незалежной с 1 ноября 2018-го установлены постановлением правительства №867 от 19 октября того года.