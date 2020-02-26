Действующий глава правительства Незалежной уйдет в отставку по собственному желанию

Новым премьером Украины станет бизнесмен Сергей Тигипко. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил "Обозреватель" со ссылкой на источники внутри руководства страны.

Издание отмечает, что сам предприниматель еще не дал окончательного согласия, однако его кандидатуру поддержали все. При этом нынешний глава кабмина Алексей Гончарук готов покинуть пост "по собственному желанию".

Аналогичные сведения распространяет издание "Левый берег". По его данным, о смене премьера в стране объявят в ближайшее время – сразу после завершения работы в Киеве миссии МВФ.

Тигипко руководил Нацбанком Украины с 2002-го по 2004 год. В 2010 – 2012 гг. он был вице-премьером по социальной политике.

Гончарук пытался уйти в отставку в январе 2020 г. после скандала, но президент Владимир Зеленский не подписал заявление.