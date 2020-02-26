В Киеве будут отмечать дату столкновения митингующих в Симферополе в 2014 году

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что подпишет указ, согласно которому 26 февраля станет Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Об этом он заявил на открытии Форума "Age Of Crimea Forum 2020" в Киеве.

"В этот день ровно шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства", – цитирует Зеленского "Obozrevatel".

На площади Ленина в Симферополе 23 февраля 2014 г. начался траурный митинг в память Номана Челебиджихана. Собрались почти 10 тысяч человек, преимущественно крымские татары. В акции принимали участие и "крымские ультрас". Протестующие кричали: "Смерть Януковичу". И требовали демонтировать памятник Ленину. У городской власти, которая все еще признавала Януковича действующим президентом.

Параллельно проходил митинг против новых киевских властей, в поддержку "Беркута" и главы украинского государства.

Через три дня произошли столкновения у здания Верховного Совета республики Крым, в ходе которых погибли два человека, и еще около 30 получили ранения. Из-за этих событий Зеленский и планирует сделать 26 февраля Днем сопротивления Крыма российской оккупации.

Инициативу киевских властей уже прокомментировали в Кремле. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, упомянутая Зеленским формулировка, "не соответствует реальному положению дел на полуострове".

"Реакция совершенно понятна, думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией", – приводит слова Пескова "Интерфакс".