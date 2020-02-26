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"Шавка": откровения Суркова вызвали злобную реакцию украинских властей

"Шавка": откровения Суркова вызвали злобную реакцию украинских властей
Владислав Сурков. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В Незалежной внимательно следят даже за бывшими российскими политиками

Высказывания экс-помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине вызвали гневную отповедь главы МВД Незалежной Арсена Авакова.

По мнению министра, Сурков слишком много о себе возомнил: "Как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие", – написал Аваков в "Твиттер".

В нескольких строчках глава МВД умудрился обозвать оппонента и "закомплексованным стратегом", и "отставным шовинистом", и при этом обратиться к нему уважительно – "сударь".

Ранее Сурков дал интервью, в котором усомнился в том, что воссоединение Донбасса с Украиной возможно. Однако признал, что президент Владимир Зеленский "не лох", а украинцы – "упрямые ребята", которые смогут создать свою страну заново.

Глава МВД Украины невзлюбил Суркова, еще когда тот работал в Кремле и участвовал в переговорах по Донбассу.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

х
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аваков армян в хохляндии - это уже смешно.
Гість з майбутнього
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Aktivistka-Putinistka
А вот всё это проклятие бывшего премьера Медведева с его высранными «Четырьмя И», «цифровизацией», «воровское Сколково», «<цензура>-<цензура>-программы и липовые пенсионные <цензура>-реформы» вылазят из просранной, истерзанной изгаженной Медведевской экономики новому премьеру Мишустину «раком», растормошить обленившихся министров и региональных коррупционеров-чиновников практически уже невозможно, выход один– только сажать «пачками», драть их и в хвост и в гриву
Ви як більшість росіян душевно-хвора людина, яка наївно вірить, що фашист окурок путін щось зробить від самознищення останньої імперської держави. Все, що потрібно для розвалу Росії він уже зробив. В українців, які наївно вірили, що росіяни дійсно братній народ, він розвіяв всілякі подумки про це. Він показав, що для росіян важливіше бачити українців своїми холопами, рабами, а Україну своєю колонією, красти у українців території, розв'язувати війни проти українців, вбивати українців, принудити до покори, ніж будувати сусідські братні відносини з повагою один до одного. Тепер одна ненависть.
Aktivistka-Putinistka
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А вот всё это проклятие бывшего премьера Медведева с его высранными «Четырьмя И», «цифровизацией», «воровское Сколково», «<цензура>-<цензура>-программы и липовые пенсионные <цензура>-реформы» вылазят из просранной, истерзанной изгаженной Медведевской экономики новому премьеру Мишустину «раком», растормошить обленившихся министров и региональных коррупционеров-чиновников практически уже невозможно, выход один– только сажать «пачками», драть их и в хвост и в гриву
Aktivistka-Putinistka
Ответить
Сейчас только Путин с его русскими <цензура>-<цензура>-проектами и поправками в конституцию сможет обломать рога коррумпированным, обленившимся, отожравшимся, изворовавшимся чиновникам, от «глубинного» народа нужна безудержная единогласная поддержка и она есть и будет, а там уж дальше всё попрет и понесется, так что впереди сплошная Фортуна.
А вот всё это проклятие бывшего премьера Медведева с его высранными «Четырьмя И», «цифровизацией», «воровское Сколково», «<цензура>-<цензура>-программы и липовые пенсионные <цензура>-реформы» вылазят из просранной, истерзанной изгаженной Медведевской экономики новому премьеру Мишустину
Гость
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кто такое арсен аваков? рэкетир с барабашки
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