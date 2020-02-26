В Незалежной внимательно следят даже за бывшими российскими политиками

Высказывания экс-помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине вызвали гневную отповедь главы МВД Незалежной Арсена Авакова.

По мнению министра, Сурков слишком много о себе возомнил: "Как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие", – написал Аваков в "Твиттер".

В нескольких строчках глава МВД умудрился обозвать оппонента и "закомплексованным стратегом", и "отставным шовинистом", и при этом обратиться к нему уважительно – "сударь".

Ранее Сурков дал интервью, в котором усомнился в том, что воссоединение Донбасса с Украиной возможно. Однако признал, что президент Владимир Зеленский "не лох", а украинцы – "упрямые ребята", которые смогут создать свою страну заново.

Глава МВД Украины невзлюбил Суркова, еще когда тот работал в Кремле и участвовал в переговорах по Донбассу.