Подросткам Незалежной разъяснят, кто и с кем "воюет" в Донбассе

Институт национальной памяти Украины всерьез взялся за мозги детей. Там решили, что недостаточно факультативно воспитывать подрастающее поколение после уроков в националистической скаутской организации "Пласт", где рассказывают про хорошего Бандеру, или в летних лагерях "Азовец" с экстремистами под песни "Москалей на ножи" и прочими русофобскими кричалками.

Киев решил пробраться непосредственно в школы, для чего придумал курс лекций, на которых детям будут вдалбливать пропагандистские антироссийские клише постмайданных вождей. Как пишет сегодня издание "Взгляд", скорее всего, это уже не будет добровольным прослушиванием политинформации. Лекции станут частью школьного образования.

Автор статьи делает такой вывод по недавней информации, появившейся из уст директора УИНП Антона Дробовича.

"Один цикл разрабатываем совместно с Героем Украины Владимиром Жемчуговым. Он посвящен в общем теме войны – почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. Там будет и медийный контент, и методические рекомендации. С Минобразования проконсультируемся по поводу наиболее лучшей формы его подачи – или во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов", – цитирует "Цензор.нет" пана Дробовича.

Другой блок будет иметь отношение к гражданскому образованию.

"Что такое права человека, причем здесь декоммунизация, почему для Украины важно говорить о наследии, которое годами затирали. Словом, почему это важно для построения здорового государства и общества сейчас", – подчеркнул он.

В связи с этим в российском издании вспомнили отрывок из советской кинодрамы "Иди и смотри", где плененный немецкий нацист, командовавший карателями в белорусской деревне, объяснил, почему они уничтожали младенцев и подростков: "Потому что с детей начинается все".

В статье отмечается, что подписанный за пару дней до конца 2018 г. указ тогда еще президента страны Петра Порошенко "О стратегии национально-патриотического воспитания" на 2020–2025 годы, не был отменен нынешним главой государства Владимиром Зеленским, а значит, дело творцов госпереворота в Незалежной в переформатировании сознания юных украинцев в отношении России, живет и даже получает подпитку.

