Украинским школьникам промоют мозги лекциями об "агрессии" России
Институт национальной памяти Украины всерьез взялся за мозги детей. Там решили, что недостаточно факультативно воспитывать подрастающее поколение после уроков в националистической скаутской организации "Пласт", где рассказывают про хорошего Бандеру, или в летних лагерях "Азовец" с экстремистами под песни "Москалей на ножи" и прочими русофобскими кричалками.
Киев решил пробраться непосредственно в школы, для чего придумал курс лекций, на которых детям будут вдалбливать пропагандистские антироссийские клише постмайданных вождей. Как пишет сегодня издание "Взгляд", скорее всего, это уже не будет добровольным прослушиванием политинформации. Лекции станут частью школьного образования.
Автор статьи делает такой вывод по недавней информации, появившейся из уст директора УИНП Антона Дробовича.
"Один цикл разрабатываем совместно с Героем Украины Владимиром Жемчуговым. Он посвящен в общем теме войны – почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. Там будет и медийный контент, и методические рекомендации. С Минобразования проконсультируемся по поводу наиболее лучшей формы его подачи – или во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов", – цитирует "Цензор.нет" пана Дробовича.
Другой блок будет иметь отношение к гражданскому образованию.
"Что такое права человека, причем здесь декоммунизация, почему для Украины важно говорить о наследии, которое годами затирали. Словом, почему это важно для построения здорового государства и общества сейчас", – подчеркнул он.
В связи с этим в российском издании вспомнили отрывок из советской кинодрамы "Иди и смотри", где плененный немецкий нацист, командовавший карателями в белорусской деревне, объяснил, почему они уничтожали младенцев и подростков: "Потому что с детей начинается все".
В статье отмечается, что подписанный за пару дней до конца 2018 г. указ тогда еще президента страны Петра Порошенко "О стратегии национально-патриотического воспитания" на 2020–2025 годы, не был отменен нынешним главой государства Владимиром Зеленским, а значит, дело творцов госпереворота в Незалежной в переформатировании сознания юных украинцев в отношении России, живет и даже получает подпитку.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ