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Украинским школьникам промоют мозги лекциями об "агрессии" России

Украинским школьникам промоют мозги лекциями об "агрессии" России
Фото: Vladimir Melnikov/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжение"Убирайтесь": Украина поставила точку в вопросе воды для Крыма
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Институт национальной памяти Украины всерьез взялся за мозги детей. Там решили, что недостаточно факультативно воспитывать подрастающее поколение после уроков в националистической скаутской организации "Пласт", где рассказывают про хорошего Бандеру, или в летних лагерях "Азовец" с экстремистами под песни "Москалей на ножи" и прочими русофобскими кричалками.

Киев решил пробраться непосредственно в школы, для чего придумал курс лекций, на которых детям будут вдалбливать пропагандистские антироссийские клише постмайданных вождей. Как пишет сегодня издание "Взгляд", скорее всего, это уже не будет добровольным прослушиванием политинформации. Лекции станут частью школьного образования.

Автор статьи делает такой вывод по недавней информации, появившейся из уст директора УИНП Антона Дробовича.

"Один цикл разрабатываем совместно с Героем Украины Владимиром Жемчуговым. Он посвящен в общем теме войны – почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. Там будет и медийный контент, и методические рекомендации. С Минобразования проконсультируемся по поводу наиболее лучшей формы его подачи – или во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов", – цитирует "Цензор.нет" пана Дробовича.

Другой блок будет иметь отношение к гражданскому образованию.

"Что такое права человека, причем здесь декоммунизация, почему для Украины важно говорить о наследии, которое годами затирали. Словом, почему это важно для построения здорового государства и общества сейчас", – подчеркнул он.

В связи с этим в российском издании вспомнили отрывок из советской кинодрамы "Иди и смотри", где плененный немецкий нацист, командовавший карателями в белорусской деревне, объяснил, почему они уничтожали младенцев и подростков: "Потому что с детей начинается все".

В статье отмечается, что подписанный за пару дней до конца 2018 г. указ тогда еще президента страны Петра Порошенко "О стратегии национально-патриотического воспитания" на 2020–2025 годы, не был отменен нынешним главой государства Владимиром Зеленским, а значит, дело творцов госпереворота в Незалежной в переформатировании сознания юных украинцев в отношении России, живет и даже получает подпитку.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Старший брат)))
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Беда в том, что вырастет поколение, которое будет иметь ответ на вопрос "Кто виноват?"
Но совершенно не будет иметь ответа на вопрос "Что делать?".
И когда эти два вопроса перемкнут в голове тех немногих, кто еще будет способен на формулирование вопросов, только тогда начнется прозрение.
Потому что нельзя бесконечно ненавидеть соседей, и при этом постоянно оказываться в <цензура>. Так только комплекс неполноценности развивается. Почему эти злые русские живут лучше и никого ни о чем не спрашивают? А мы, светлые и добрые хохлы, всегда в полной заднице.
Андрей Зашелов
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Особенно интересно про "наследие, которое годами затирали".
Нельзя ли поЯснить, чем именно затирали - самолетами, тракторами, или просто гапаком?
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