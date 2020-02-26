"Убирайтесь": Украина поставила точку в вопросе воды для Крыма
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, которому пророчат скорую отставку, потребовал от России "убраться" из Крыма, а уж потом постмайданная власть откроет для крымчан шлюзы Северо-Крымского канала.
Тема российского полуострова сегодня в Незалежной несется по всем каналам, поскольку Киев вспоминает шестую годовщину противостояния у Верховного Совета Автономной Республики в Симферополе сторонников Евромайдана и его ярых противников в 2014-м. В связи с этим отметиться публично должны все властные говорящие головы. Вот и пан Пристайко выполнил обязательную программу.
По его словам, для Киева Крым является "многогранной проблемой". Министр обнаружил на полуострове много трудностей, в том числе у "захваченных" украинских предприятий.
"Наша политика остается неизменной: мы поставляли воду в украинскую Автономную Республику Крым", – цитирует УНИАН пана Пристайко.
Он добавил, что на сегодняшний момент полуостров находится "под оккупацией", а значит ответственность за территорию, по международным конвенциям, несет "страна-оккупант".
"Это мы как раз доносим Российской Федерации. Убирайтесь с территории – мы возобновим все что было, опять же мирным путем", – констатировал глава дипведомства.
Ранее в среду, 26 февраля, "Утро.ру" писало о том, что президент Владимир Зеленский объявил, что утверждает эту дату Днем сопротивления "оккупации" Крыма. Также он заявил, что Крым не станет "ценой мира на Донбассе".
Что касается самого пана Пристайко, на Украине полагают, что в ближайшее время своих постов могут лишиться два ключевых руководителя страны, а именно глава МИД и премьер-министр Алексей Гончарук. При этом на место обоих могут прийти люди, которые подпадают под закон о люстрациях, что уже станет пощечиной постмайданным вождям.
Так, пост главы правительстве пророчат бизнесмену Сергей Тигипко, работавшему с экс-президентом страны Виктором Януковичем и даже состоявшему в "Партии регионов". А министром иностранных дел может стать Руслан Демченко, как пишет Телеграм-канал "Зрада чи Перемога", истинный "многостаночник", который в "политической кухне" неприхотлив.
"В свое время он был советником (Петра) Порошенко, перед этим главой протокола и офиса президента при (Викторе) Ющенко. Ну, а при Януковиче стал курировать в МИД отношения Украины и России", – информирует аккаунт.
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