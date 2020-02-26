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Украина обдирает поставщиков из России

Украина обдирает поставщиков из России
Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
Производителей стальных тросов обвинили в "злостном демпинге"

Украина вводит пошлину в размере 50% на стальные тросы и канаты из России. Как сообщает "Экономическая правда", соседей обвиняют в демпинге, то есть искусственном занижении цен, из-за чего страдают украинские бизнесмены.

Антидемпинговое расследование началось в апреле прошлого года по жалобе одесского ЧАО "Производственное объединение "Стальканат-Силур". Украинцы заявили, что из-за демпингующих россиян за 2016-2018 годы производственные мощности украинской компании сократились почти на 11%, а уровень занятости упал почти вдвое. При этом поставки из России в 2018 году якобы выросли на 29%, в результате чего, доля импорта из РФ выросла на 58%.

Одесситы обвинили в своих бедах российских гигантов "Северсталь-метиз", Белорецкий металлургический комбинат и Магнитогорский метизно-калибровочный завод.

Решение о пошлине вступит в силу через 30 дней. Стоит отметить, что "Стальканат-Силур" производит более 50% стальных тросов и канатов, которые поступают на украинский рынок.


Александр ИЛЬИН

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