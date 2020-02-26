Лидера Незалежной упрекнули в раздувании конфронтации

Политолог Сергей Кургинян считает, что украинский президент Владимир Зеленский не собирается идти на компромисс с Россией. Так эксперт прокомментировал заявление Зеленского о том, чтобы отмечать на Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь.

"Это такая очень странная особь, которая чем больше обещала, что она будет примирять, тем больше... наоборот, организовывать вот эту конфронтацию... Никто до сих пор не понял, что он человек опасный", – рассказал Кургинян "Пятому каналу".

Политолог добавил, что украинский лидер, вероятно, "не вполне адекватен". По мнению Кургиняна, если бы Зеленский на самом деле хотел примирения, он перестал бы муссировать вопрос о Крыме и проявил большую гибкость в отношении ситуации в Донбассе.

Впрочем, коллега Кургиняна – политолог Виктор Харабуга уверяет, что новый праздник придуман вовсе не Зеленским. "Они это делают не сами, а под руководством своих вашингтонских кураторов", – отметил эксперт.

Ранее украинский лидер заявил, что подпишет указ о том, что 26 февраля станет Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на это, что Кремль с такой формулировкой не соглашается и посоветовал спросить у крымчан, что стало причиной воссоединения полуострова с Россией, отмечает телеканал "Царьград".