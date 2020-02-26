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"Газпром" победил "Нафтогаз" в споре о транзите из-за банальной ошибки украинцев

"Газпром" победил "Нафтогаз" в споре о транзите из-за банальной ошибки украинцев
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Сотрудники украинской компании неправильно составили важный документ

"Нафтогаз" не смог заставить "Газпром" повысить тарифы на транзит российского газа, поскольку собственные сотрудники оформили иск в Стокгольмском арбитраже не так, как нужно. Зато в остальном наш концерн проиграл. Об этом сегодня заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

По его словам, в украинской компании не соблюли при составлении документа формальные требования.

"Несмотря на то, что это европейская практика, в нашем контракте с РФ не было других пунктов, которые есть в европейских контрактах. На этом строилась линия защиты. Мы ссылались на секцию 36 законодательства Швеции. Она касалась утюгов и стиральных машин. Нас потроллили арбитры за это. Когда я это прочитал – думал, что мы точно пропали. Но это сработало", – цитирует "Обозреватель" пана Витренко.

Однако суд признал обязательства "бери или плати" за предыдущие периоды при покупки газа у России кабальными, в результате чего они были уменьшены до нуля.

По словам топ-менеджера, если бы "Нафтогаз" не пересмотрел условия коммерческой деятельности с "Газпромом", то они бы "убили" Незалежную, поскольку Москва по формуле "бери или плати" требовала от Киева около $56,7 млрд плюс почти $15 млрд процентов. А таких денег Украине взять было неоткуда.

"Это в два раза больше, чем суммарные траты на оборону, образование и медицину", – констатировал пан Витренко.

Но зато сейчас, после подписания нового транзитного контракта, Украина зарабатывает на прокачке нашего голубого топлива, причем даже вне зависимости, транспортирует ли РФ его или нет в Европу. В январе Киев получил свыше $ 578 млн в бюджет страны, что составляет треть всех доходов соборной в первом месяце 2020 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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