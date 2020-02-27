Жители полуострова не согласны на судьбу, уготованную им Киевом

Заявляя о возвращении Крыма, власти Незалежной забывают о жителях полуострова. На это указала депутат российского парламента, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде сначала обратиться к крымчанам и узнать, чего они хотят, а уже потом рассуждать об "оккупации".

"Я "оккупировала" Крым, когда мне было 8 лет. А моя дочка родилась в 2005 году и сразу стала "оккупантом Крыма", потому что она крымчанка. И так все остальные. А киевляне оккупируют Киев?" – возмутилась Поклонская в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

По мнению депутата, Киеву нужен просто полуостров, без жителей, поэтому он готов посадить народ в вагоны и депортировать, при этом залив землю кровью. "Мы просто так Родину не отдадим", – цитирует "Царьград" Поклонскую.

Ранее Владимир Соловьев выгнал из студии своей программы украинского политика, оправдывавшего нацизм.