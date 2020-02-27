Протестующие целенаправленно убивали силовиков

Майдановские повстанцы в феврале 2014 г. не оборонялись, а расстреливали стражей правопорядка. Именно последние стали первыми жертвами бойни шестилетней давности.

Это подтверждают документы, которые попали в распоряжение украинских журналистов. В бумагах имеются сведения о том, что 20 февраля три милиционера попали под огонь во временном промежутке с 08:10 до 08:20, тогда как первые майдановцы погибли в 09:00, передает "Страна.ua".

Убитыми правоохранителями были молодые ребята. Самый старший из них 1979 г. р., младший – на десять лет моложе. Один из них умер от ранений в грудь и живот. Другому прострелили левое бедро и мошонку, третий убит выстрелом в голову.

Список павших бойцов прилагается. Кроме того, редакция опубликовала всех погибших милиционеров с 18 по 20 февраля, уточняет "Царьград".

Напомним, шесть лет назад на Украине произошел госпереворот. Самые ожесточенные столкновения силовиков и бунтарей произошли в Киеве с 18 по 21 февраля 2014 года. Евромайдан закончился бегством президента Незалежной Виктора Януковича и затяжной войной на юго-востоке страны.