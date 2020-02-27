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Раскрыта страшная тайна майдановских повстанцев

Раскрыта страшная тайна майдановских повстанцев
Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Протестующие целенаправленно убивали силовиков

Майдановские повстанцы в феврале 2014 г. не оборонялись, а  расстреливали стражей правопорядка. Именно последние стали первыми жертвами бойни шестилетней давности.

Это подтверждают документы, которые попали в распоряжение украинских журналистов. В бумагах имеются сведения о том, что 20 февраля три милиционера попали под огонь во временном промежутке с 08:10 до 08:20, тогда как первые майдановцы погибли в 09:00, передает "Страна.ua".

Убитыми правоохранителями были молодые ребята. Самый старший из них 1979 г. р., младший – на десять лет моложе. Один из них умер от ранений в грудь и живот. Другому прострелили левое бедро и мошонку, третий убит выстрелом в голову.  

Список павших бойцов прилагается. Кроме того, редакция опубликовала всех погибших милиционеров с 18 по 20 февраля, уточняет "Царьград". 

Напомним, шесть лет назад на Украине произошел госпереворот. Самые ожесточенные столкновения силовиков и бунтарей произошли в Киеве с 18 по 21 февраля 2014 года. Евромайдан закончился бегством президента Незалежной Виктора Януковича и затяжной войной на юго-востоке страны. 

Ксения АНДРЕЕВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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*А на тему паскудного народа - посмотри историю российскую. Вы вечно лезли и лезете везде, как и американцы.*

пока что ты свин лезешь и лезешь на российск сайт,неся очередн свидомый бред
южмаш это союзный завод и все разработки совместные,вы ни чего сами не придумали и не создали
кроме разумеется своей свинофермы дышищей на ладан
Гость
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Геннадий Чебурашкин
Что за народ такой паскудный! Только всем гадить, убивать и грабить умеют!
Хохлы за всю свою недолгую историю не смогли создать НИЧЕГО!!!
Ни культуры, ни науки, ни промышленности!
Где украинские писатели, учёные, художники, композиторы?
Какой ты дурак необразованный....

Погугли, если в школе плохо учился. Начиная с Шевченко и Гоголя...
Наука тоже на уровне, ваши ракеты летают ДО СИХ ПОР на Южмашевских двигателях.
Промышленность теже есть, не обольщайся.

А на тему паскудного народа - посмотри историю российскую. Вы вечно лезли и лезете везде, как и американцы.
М
Ответить
Геннадий Чебурашкин
Что за народ такой паскудный! Только всем гадить, убивать и грабить умеют!
Хохлы за всю свою недолгую историю не смогли создать НИЧЕГО!!!
Ни культуры, ни науки, ни промышленности!
Где украинские писатели, учёные, художники, композиторы?
как где,в устных рассказах свидомых историков,здешних коммент (под новостями) из окраины,многочисленных политолухов на российс телевидении
разве мало?
у меня стойкое впечатление что свиньи живут как сыры в масле а от наплыва гастайбайтеров окраина трещит по швам
Gr
Ответить
Геннадий Чебурашкин
Что за народ такой паскудный! Только всем гадить, убивать и грабить умеют!
Хохлы за всю свою недолгую историю не смогли создать НИЧЕГО!!!
Ни культуры, ни науки, ни промышленности!
Где украинские писатели, учёные, художники, композиторы?
хохлыс. И почему ничего не создали ? а как же нарисованный глобус ? А выкопанное черное море и боевой гопак .
Геннадий Чебурашкин
Ответить
Что за народ такой паскудный! Только всем гадить, убивать и грабить умеют!
Хохлы за всю свою недолгую историю не смогли создать НИЧЕГО!!!
Ни культуры, ни науки, ни промышленности!
Где украинские писатели, учёные, художники, композиторы?
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