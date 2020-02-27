Ложная информация несколько месяцев была опубликована на официальном сайте главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский получил диплом юриста в институте, где в годы его обучения будущего соответствующей кафедры еще не было.

В биографии Зеленского, опубликованной на его официальном сайте, сказано, что он учился в Киевском национальном экономическом университете с 1995-го по 2000 г. по специальности "Правоведение" и получил квалификацию юриста. Однако в Криворожском экономическом институте, который является филиалом университета и где на самом деле получал образование Зеленский, сообщили, что кафедра правоведения там появилась только в 1996 году. Как мог нынешний глава Украины там учиться уже в 1995 г., в вузе пояснить не смогли, передает РИА "Новости".

Шоумен Владимир Зеленский победил на президентских выборах весной 2019 года. Основу его команды составили люди, которым комик мог доверять, однако они не имели опыта работы в политике и управлении государством.

Ранее Зеленского уличили в обмане пожилых украинцев.