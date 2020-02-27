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Украинцы придумали для Крыма "холодную деоккупацию"

Украинцы придумали для Крыма "холодную деоккупацию"
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
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С очередным прожектом выступила партия фронтмена "Океана Эльзы"

Политсила "Голос", главой которой является музыкант Святослав Вакарчук, сочинила свой план "освобождения" Крыма и Донбасса, назвав его "холодной деоккупацией". Об этом пишет "Украинская правда" в четверг, 27 февраля.

Пан Вакарчук подчеркнул, что данный проект предлагается для общественного обсуждения. Он основан "на фундаментальном принципе сохранения украинских жизней".

"Надеемся, что именно таким способом, без горячей фазы, мы можем приблизиться к решению сложной проблемы восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме", – сказал певец.

Он отметил, что Крым и Донбасс нельзя обменивать друг на друга.

Также музыкант считает, что Минские соглашения убивают украинцев и создают иллюзию мирного процесса. По его мнению, если Киев будет им следовать, то Украина потеряет свой суверенитет, к тому же они не дают ответа на вопрос, как "возвращать" Крым.

Так что же нового придумали в "Голосе"? Пан Вакарчук и сотоварищи включили в план почти все, что ранее давно проговоривали и даже вносили в свои прожекты (о чем "Утро" неоднократно писало) другие украинские политики, как то: прекращение огня на всей линии фронта, введение демилитаризованной зоны и международной полицейской миссии, разоружение, начало "деоккупации", создание временной международной администрации и прочие меры.

Напомним, о своем секретном плане политсила сообщила 17 февраля.

Накануне, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский установил День сопротивления оккупации Крыма. Глава российского региона Сергей Аксенов назвал такой шаг Киева трагедией в умах постмайданных руководителей, пишет "Свободная пресса".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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