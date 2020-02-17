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В Киеве придумали новый секретный план по завоеванию Крыма

В Киеве придумали новый секретный план по завоеванию Крыма
Фото: pixabay.com
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В стане фронтмена "Океана Эльзы" появился прожект, к которому призвали присоединиться всех желающих

Скоро в Киеве будет представлен очередной план по "деоккупации" Крыма и Донбасса. Его сочинили в партии "Голос", руководителем которой является музыкант и певец Святослав Вакарчук. Об этом заявил замглавы фракции в Верховной раде Ярослав Железняк.

"Наша фракция подготовила свой план по решению вопросов возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Мы его будем представлять в ближайшее время – и приглашаем всех к участию", – цитирует "Украинская правда" депутата.

Он отметил, что его соратников по партии волнуют поднимаемые киевской властью в последнее время вопросы о введении зоны свободной торговли с Россией, совместном патрулировании в Донбассе, подачи воды в Крым и проведения выборов в ДНР и ЛНР.

"Мы считаем, что это недопустимо и опасно для нашего государства", – подчеркнул пан Железняк.

Подробностей прожекта "Голоса" он не привел.

Напомним, тема деоккупации Донбасса и "возвращения" Крыма под юрисдикцию Киева часто звучит из уст разных украинских деятелей. В конце прошлого года о ней регулярно говорил президент страны Владимир Зеленский в преддверии нормандского саммита в Париже. В одном из своих выступлений он уверял, что "это необходимо не только Украине, этого требует вся Европа".

В конце августа 2019-го свеженазначенный главой МИД Украины Вадим Пристайко и вовсе сообщил, что добьется возвращения Киеву Крыма и Донбасса за полгода. При этом министр подчеркнул, что его страна "не может и не будет" вести "бесконечные переговоры в разных форматах" по урегулированию ситуации в шахтерском крае.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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