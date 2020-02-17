Вероятный возит лидера Незалежной на Парад Победы довел партию "шоколадного короля" до истерики

Фракция "Европейской солидарности" в Верховной раде, лидером которой является экс-президент страны Петр Порошенко, потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского прямо ответить, намерен ли он присутствовать в столице России 9 мая на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины освобождения Красной Армией Европы от фашизма. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте политсилы.

От Зеленского и его партии "Слуга народа" порошенковцы хотят добиться правды - собирается ли президент Украины посетить Парад Победы в Москве.

"И присоединиться к делегации реваншистов из ОПЗЖ", – уличили в чем-то скверном соратники олигарха своих оппонентов в парламенте.

Ранее в понедельник, 17 февраля, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович предложил создать в парламентскую делегацию, чтобы она представила Незалежную в Москве на памятных торжествах.

В стане пана Порошенко слова оппозиционера назвали "антиукраинской выходкой" и "зажигательной пророссийской речью", которой нужно дать критическую оценку со стороны властей.

"Такая инициатива от пятой колонны является вполне прогнозируемой и ожидаемой. Реваншисты все выше поднимают голову, а власть смотрит на это сквозь пальцы", – разметали молнии в "ЕС".

