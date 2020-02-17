Киев умоляет своих кураторов не ослаблять санкционное давление на Москву

Незалежная атакует ненавистный ей Крымский мост с помощью Запада. Впрочем, подобные угрозы поступают с завидным постоянством. Однако теперь страна-соседка настроена очень серьезно.

Настолько, что депутаты Рады создали проект постановления, в котором умоляют западных кураторов не ослаблять рестрикции против Москвы. С таким призывом они обратились к парламентам иностранных государств и международным организациям.

Известно, что документ, инициаторами которого выступили президентская партия "Слуга народа", команда конфетного магната Петра Порошенко "Европейская солидарность" и политическая сила "Голос", был готов еще в прошлую пятницу, 14 февраля. Однако на сайте украинского правительства он появился только в понедельник, 17 февраля.

Итак, в многочисленных пунктах своего прошения народные избранники призывают Запад наказать санкциями и осудить "действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины" и "незаконное сооружение РФ моста через Керченский пролив". Также киевские патроны должны "продолжать политику непризнания аннексии АР Крым и Севастополя" и надавить на Москву, чтобы та "обеспечила доступ к образованию на украинском языке" на полуострове.

Напомним, Крым стал российским в марте 2018 г. в результате референдума. Для РФ вопрос принадлежности территории давно закрыт.