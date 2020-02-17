В Незалежной призвали соседей не медлить и не ждать поддержки Запада

Украина расписала шаг за шагом, как начнется война между Россией и Белоруссией. Последняя, по мнению министра иностранных дел Незалежной Вадима Пристайко, будет держаться за свою независимость. На этой почве и возникнет конфликт

Высокопоставленный дипломат припомнил в разговоре с журналистом Respekt, что однажды подобную мысль высказывал его белорусским коллегам. В пример тогда нынешний глава МИД привел ситуацию на Украине.

"Я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, то столкнутся с такой же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются", – поведал чешскому изданию министр.

Впрочем, он не исключил иного сценария ведь белорусы, по словам Пристайко, более тихие и выносливые. Однако любому терпению приходит конец. Украинский чиновник призвал Минск не ждать поддержки Запада, а "бороться прямо сейчас". В противном случае Белоруссия рискует проиграть, заключил киевский подстрекатель.