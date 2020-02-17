Украинское руководство не справляется с "очень убыточными" предприятиями

Власти Незалежной внесли в список на приватизацию три морских государственных порта по причине их серьезной нерентабельности. Об этом сегодня сообщил Фонд госимущества Украины на своей странице в "Фейсбук".

В данном случае речь идет о черноморских портах "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск".

Эти предприятия, как отмечают в ведомстве, являются "очень убыточными для государства", им даже не хватает средств на полноценную оплату зарплат своим сотрудникам.

"Наша задача – найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное – работников портов", – говорится в сообщении.

В середине января нынешнего года кабмин Украины утвердил список энергетических и оборонных предприятий страны, которые не подпадают под приватизацию. Среди таковых оказались, например, "Энергоатом", "Укрэнерго", "Антонов".

Ранее сегодня с неутешительным прогнозом выступил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. По его словам, Незалежной нужно $100 млрд инвестиций в течение 50 лет, чтобы преодолеть технологическое отставание от соседних стран, таких как Белоруссия или Словакия, пишет "Экономическая правда". Он утверждает, что Киев "проел" промышленность, доставшуюся с советских времен.

