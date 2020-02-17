Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Незалежная избавляется от портов в Черном море

Незалежная избавляется от портов в Черном море
Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Украинское руководство не справляется с "очень убыточными" предприятиями

Власти Незалежной внесли в список на приватизацию три морских государственных порта по причине их серьезной нерентабельности. Об этом сегодня сообщил Фонд госимущества Украины на своей странице в "Фейсбук".

В данном случае речь идет о черноморских портах "Белгород-Днестровский", "Скадовск" и "Усть-Дунайск".

Эти предприятия, как отмечают в ведомстве, являются "очень убыточными для государства", им даже не хватает средств на полноценную оплату зарплат своим сотрудникам.

"Наша задача – найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное – работников портов", – говорится в сообщении.

В середине января нынешнего года кабмин Украины утвердил список энергетических и оборонных предприятий страны, которые не подпадают под приватизацию. Среди таковых оказались, например, "Энергоатом", "Укрэнерго", "Антонов".

Ранее сегодня с неутешительным прогнозом выступил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. По его словам, Незалежной нужно $100 млрд инвестиций в течение 50 лет, чтобы преодолеть технологическое отставание от соседних стран, таких как Белоруссия или Словакия, пишет "Экономическая правда". Он утверждает, что Киев "проел" промышленность, доставшуюся с советских времен.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Зачем селючим рогулям море? Там свиньи не пасутся, буряк не растет. Ни пожрать, ни выпить
Гость
Ответить
а если проели, то уже и про*рали
1
новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей