Украина оказалась не готова к примирению с мятежным регионом

Прежде чем проводить в Донбассе выборы местных органов власти, подчиняющихся Киеву, в регионе нужно устроить "чистку". Для этого Верховная рада должна принять закон о коллаборантах. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его мнению, некоторых из тех, кто сотрудничает с нынешней властью в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, можно "простить": например, врачей, учителей, разных "мелких клерков". А тем, кто выполнял "репрессивную функцию", должно быть обеспечено уголовное преследование, заявил глава МВД Незалежной в эфире ICTV.

К таким "непрощаемым" министр отнес жителей Донбасса, которые воевали против украинской стороны, помогали организовывать сопротивление, участвовали в "свержении власти насильственным путем" и проч.

Ранее в рамках Мюнхенской конференции по безопасности был представлен план по урегулированию ситуации в Донбассе. Он состоит из 12 пунктов, но репрессии в нем не предусмотрены. Украинскую делегацию на мероприятии возглавлял президент Владимир Зеленский.