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Дипломат предупредил Украину об опасности "русского мира"

Дипломат предупредил Украину об опасности "русского мира"
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Европа встала на позицию России

Для Незалежной настали плохие времена. Даже ее европейские союзники переходят на сторону России и начинают подталкивать Киев к сближению с Москвой. В результате Украина может утратить свою независимость. Об этом предупредил чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Василенко.

"Мы видим постоянные попытки навязать Украине такую ментальность урегулирования конфликта на Донбассе, которая приведет к ее уничтожению как независимого суверенного государства и превратит в бесправную часть "русского мира", – цитирует "Обозреватель" дипломата.

По его мнению, лидеры Европы, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, почему-то не понимают, что своими призывами восстанавливать отношения с Россией способствуют антиукраинским планам Кремля. Так что вся надежда украинцев – только на руководство Незалежной. Киев должен занять жесткую и бескомпромиссную позицию в отношении Москвы и привлечь на свою сторону "европейское большинство". В противном случае политика Украины "обречена на поражение", заявил Василенко.

На состоявшейся на прошлой неделе Мюнхенской конференции был согласован план по урегулированию ситуации с Донбассом. Но позже МИД Незалежной назвал эту инициативу не соответствующей интересам страны.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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етот василенко черезвычайно и полномочно где посол? в банке с огурцами?
Гость
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Не спасти вам 404!!!
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