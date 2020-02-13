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Что ждет Россию и Украину: предсказания "французской Ванги"

Что ждет Россию и Украину: предсказания "французской Ванги"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Конфликты с восточными странами обернутся трагедией

Эпидемию опасного коронавируса предсказали еще в 2019 году. Это сделала 16-летняя Каедэ Убер, которую также называют наследницей болгарской ясновидящей Ванги. Сама прорицательница предвидела рождение ребенка после своей смерти, который, по ее словам, будет обладать таким же сильным даром. Некоторые пророчества живущей во Франции девушки уже сбылись, а в прошлом году она рассказала, что ждет Россию и Украину в 2020-м.

По словам юной предсказательницы, в России наступит кризис – курс рубля начнет стремительно падать. Кроме того, "французская Ванга" порекомендовала властям придерживаться дружеских отношений со странами Ближнего Востока и избегать конфликтных ситуаций, которые несомненно приведут к трагедии.

Для Украины ясновидящая сделала оптимистичный прогноз. Каедэ предсказала, что новая власть в стране значительно улучшит жизнь народа, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Тайны мира".

Однако не все пророчества юной прорицательницы сбылись. Девушка была уверена в победе Хиллари Клинтон на президентских выборах в США в 2016 г., а также предсказывала, что президент России Владимир Путин покинет свой пост в 2018 году.

Ранее Каедэ рассказала, что в этом году Европа откажется от антироссийских санкций.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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*Для Украины ясновидящая сделала оптимистичный прогноз*
я так же прогнозирую что на свиноферме наступит благодать,земельку распродадут,деньги поделят по честному и заживут
*кони стоят пьяные,хлопцы запряженные*
*это тебе-это мне,это опять мне,это снова мне..*
фильм смотрите свиньи,там о вас задолго было предсказано
Гость
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И там ФСБ создает "ванг"...
Как же им хочется влиять на "гнилой" Запад!
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