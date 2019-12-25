Пророчица из Франции рассказала о событиях после Нового года

Ясновидящая Каедэ Убер, которую называют "французской Вангой", рассказала о том, какие события произойдут в России в наступающем году.

По мнению мадемуазель, в целом 2020 г. станет хорошим для нашей страны. Европа откажется от антироссийских санкций, природные катаклизмы и волны мигрантов пройдут стороной, что позволит уберечься от опасных эпидемий. Пророчица считает, что сейчас из России уезжать не нужно и что правительство решит множество проблем.

Правда, Убер предупредила, что рубль может в очередной раз упасть, сообщает автор канала "Вселенная женщины" на "Яндекс. Дзен".

Каедэ Убер не зря называют "наследницей Ванги" – в судьбе совсем еще юной прорицательницы действительно можно найти параллели с жизнью знаменитой болгарской ясновидящей. Девушка с рождения страдает от редкой болезни, из-за чего с каждым годом видит все хуже и хуже. Кроме того, у нее есть отставание в развитии и проблемы со слухом.