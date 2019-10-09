Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Наследник Ванги сделал пророчество о конце света

Наследник Ванги сделал пророчество о конце света
Фото: pixabay.com
Ребенок родился в день смерти болгарской прорицательницы

В Болгарии, в городе Петрич появился на свет одноглазый мальчик, которого местные жители назвали "правнук Ванги". 

Как сообщает Vlad Time, младенец умел разговаривать. Сейчас ребенку 2 месяца, малыш-циклоп ничего не видит единственным глазом, однако он может телепатически читать мысли, отыскивает пропавшие предметы и изрекает пророчества.

Люди покинут Землю, на ней останутся только животные и растения. Человеческая цивилизация распространится по всей Вселенной, и лишь на нашей планете мужчин и женщин не будет. Такое странное пророчество якобы сделал "правнук Ванги".

Некоторые толкователи считают, что в прорицании говорится о далеком прошлом, когда на планете еще не жили люди. Однако экстрасенсы уверяют, что болгарский "циклоп" ведет речь именно о будущем.

Исследователь паранормальных явлений отмечает, что в пророчестве сказано об освоении Галактики. В будущем человечество улетит на другие планеты, а для Земли настанет время отдыха и восстановления природы.

В Петриче, где сейчас живет одноглазый мальчик-прорицатель, известная всему миру Ванга провела полжизни.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

Парализованную Заворотнюк заставят работать в бассейне

Актрисе придется переступить через боль и слезы и буквально испытать себя на прочность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей