Наследник Ванги сделал пророчество о конце света

Ребенок родился в день смерти болгарской прорицательницы

В Болгарии, в городе Петрич появился на свет одноглазый мальчик, которого местные жители назвали "правнук Ванги".

Как сообщает Vlad Time, младенец умел разговаривать. Сейчас ребенку 2 месяца, малыш-циклоп ничего не видит единственным глазом, однако он может телепатически читать мысли, отыскивает пропавшие предметы и изрекает пророчества.

Люди покинут Землю, на ней останутся только животные и растения. Человеческая цивилизация распространится по всей Вселенной, и лишь на нашей планете мужчин и женщин не будет. Такое странное пророчество якобы сделал "правнук Ванги".

Некоторые толкователи считают, что в прорицании говорится о далеком прошлом, когда на планете еще не жили люди. Однако экстрасенсы уверяют, что болгарский "циклоп" ведет речь именно о будущем.

Исследователь паранормальных явлений отмечает, что в пророчестве сказано об освоении Галактики. В будущем человечество улетит на другие планеты, а для Земли настанет время отдыха и восстановления природы.

В Петриче, где сейчас живет одноглазый мальчик-прорицатель, известная всему миру Ванга провела полжизни.