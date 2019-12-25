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За работу в январе заплатят больше

За работу в январе заплатят больше
Фото: GLOBAL LOOK press/ Nikolay Gyngazov
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Россияне могут без опасений тратить деньги в праздники

Граждане России могут спокойно отмечать Новый год на широкую ногу. Их зарплата в первый месяц 2020 г. не окажется меньше обычной, несмотря на то что число рабочих дней сокращается на четверть. Об этом напомнил замруководителя Роструда Иван Шкловец.

"Отработав рабочие дни по производственному календарю, сотрудники должны получить ту же зарплату, – пояснил он "РГ". – За нерабочие праздничные дни, если работники привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение".

Размер платы за работу в праздники определяется отдельно, уточняет "Царьград". В любом случае многих это шанс поправить семейный бюджет после трат на новогодние подарки.

Николай ВИКТОРОВ

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