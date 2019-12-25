Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Как похудеть после Нового года

Чтобы не огорчаться, набравшись лишних килограммов во время праздничного застолья, нужно есть и пить в меру

Пиршества во время зимних каникул наносят ощутимый удар по талии. Специалисты рассказали, что нужно сделать, чтобы быстро прийти в форму после передания в Новый год – 2020.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева напоминает, что  нужно избегать слишком жирных продуктов.

"Лучше чередовать их с овощной нарезкой и... запеченной в духовке цветной капустой или брокколи", 

заявила Бурляева в комментарии порталу "Ридус".

Доктор добавила, что овощи содержат клетчатку и вызывают чувство сытости, а калорий в них мало. Даже за новогодним столом нужно не забывать об умеренности в еде и напитках, отмечает URA.RU.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Северный поток-2" заморозят на 6 лет

Строительство газопровода придется отложить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей