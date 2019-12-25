Чтобы не огорчаться, набравшись лишних килограммов во время праздничного застолья, нужно есть и пить в меру

Пиршества во время зимних каникул наносят ощутимый удар по талии. Специалисты рассказали, что нужно сделать, чтобы быстро прийти в форму после передания в Новый год – 2020.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева напоминает, что нужно избегать слишком жирных продуктов.

"Лучше чередовать их с овощной нарезкой и... запеченной в духовке цветной капустой или брокколи",

- заявила Бурляева в комментарии порталу "Ридус".

Доктор добавила, что овощи содержат клетчатку и вызывают чувство сытости, а калорий в них мало. Даже за новогодним столом нужно не забывать об умеренности в еде и напитках, отмечает URA.RU.