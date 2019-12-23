МРОТ перевалил за 12 тысяч - цена вопроса десятки миллиардов рублей

Российские сенаторы в понедельник утвердили повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января будущего года он составит 12130 рублей. Это на 850 рублей или 7,5% больше, чем в уходящем году.

Ранее поправки в федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" приняли депутаты Госдумы, а затем законопроект одобрило правительство.

В частности, законом предусмотрено, что МРОТ может быть равен не только величине прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, но и превышать его.

Как пишет агентство "FlashNord", повышение коснется 3,3 млн работников, а на реализацию закона потребуется почти 21 млрд рублей.