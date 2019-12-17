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Заплатят больше: когда выгодно брать отпуск в 2020 году

Заплатят больше: когда выгодно брать отпуск в 2020 году
Фото: pixabay.com
Отдых, совмещенный с праздниками, ударит по карману

Эксперты уверяют, что брать отпуск в январе и в мае 2020 года, не выгодно. Ведь размер отпускных зависит от зарплаты и количества рабочих и выходных дней в месяце. Так как в эти два месяца количество нерабочих дней большое, то и размер отпускных, как и сама зарплата выходит меньше, чем если бы человек получил полную з/п.

Эксперт по семейным финансам Азат Халимов объяснил изданию "АиФ", что в 2020-м больше всего трудиться придется в июле и декабря, в них – 23 рабочих дня, а мае и январе – всего 17. Также выгодными для сотрудника месяцами станут ноябрь и февраль с 20 и 19 рабочими днями соответственно.

"Планируйте отпуск на те месяцы, в которых нет официальных праздников: апрель, июль, август, сентябрь, октябрь и декабрь", – подытожил эксперт, пишет издание "Царьград"

Ранее "Утро" писало о том, какую опасность таят новогодние праздники. 

Полина ИВАНОВА

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