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Военных оставили без увеличения денежного довольствия

Военных оставили без увеличения зарплат
Фото: www.globallookpress.com
На ближайший год размер выплат останется на уровне 2019 года

Закон о ежегодном увеличении на 2% размера денежного довольствия, учитываемого при расчете пенсий военнослужащим, "заморожен" до 2021 года. Соответствующее решение подписал президент РФ Владимир Путин.

Законом о пенсионном обеспечении предусматривается повышение зарплат определенных категорий военнослужащих на 2% каждое 1 января, начиная с 2013 года. Предполагалось, что таким образом размер пособия, на основании которого рассчитывается пенсия военным, с 54% в 2012 году  постепенно вырастет до 100%. Но в 2015 г. действие этого закона было приостановлено, и теперь "заморозка" периодически продлевается.

Исходя из этого, в ближайший год военным пенсионерам будут рассчитывать пенсию в размере 73,68% от установленного денежного довольствия, сообщает "Парламентская газета".

С 1 октября 2020 г. зарплаты военнослужащих будут повышены на 3%, соответственно вырастут и пенсии, при исчислении которой учитывался размер денежного довольствия военных.

Николай ВИКТОРОВ

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