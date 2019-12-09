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Россиянам повысят зарплаты после Нового года

Россиянам повысят зарплаты в 2020 году
Работодатели поняли, что как удержать сотрудников

Четверть всех работающих граждан страны получат прибавку к жалованию в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Работа.ру".

Опрос показал, что 25% работодателей уже запланировали повышение зарплаты персоналу в наступающем году. Еще 35% заявили, что оставят оклады без изменений. Остальные пока не определились.

При этом в целом на рынке труда сформировалась позитивная динамика, считает замдиректора сервиса Александр Ветерков. Он напомнил, что в прошлом году лишь 18% работодателей были согласны повысить зарплату и 56% отказывались это сделать. Так что показатели нового года свидетельствуют о том, что все больше глав компаний предпочитают материально стимулировать проверенных сотрудников, чем заново набирать персонал на низкие ставки, передает Пятый канал.

Николай ВИКТОРОВ

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