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Россиян оставят без премий к Новому году

Россиян оставят без премий к Новому году
Фото: www.globallookpress.com
Работодатели решили сэкономить на подчиненных

Традиционные премии перед Новым годом в этом году достанутся не всем. По данным интернет-портала Superjob, лишь 16% работодателей намерены порадовать сотрудников "тринадцатой зарплатой" и 20% решили премировать подчиненных выборочно.

Впрочем, большинство работников не питают иллюзий на этот счет: 59% опрошенных сообщили, что не ждут никаких дополнительных выплат к празднику, а 30%, напротив, не сомневаются в том, что получат премию по итогам года, передает KP.RU.

Ранее сообщалось, что 25% россиян в 2020 году ожидает повышение зарплаты.

Николай ВИКТОРОВ

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