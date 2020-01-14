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Россиянам поднимут зарплату в 2020 году

Россиянам поднимут зарплату в 2020 году
Фото: uwe umstаtter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Средства в бюджете на это предусмотрены

Зарплата россиян в 2020 г. в среднем вырастет на 2,3%. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Расчет опирается, в первую очередь, на размер ежемесячных выплат бюджетникам.

"Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе", – заявил министр в интервью "РГ".

В 2012 г. президент РФ Владимир Путин издал указ, по которому зарплата врачей должна быть доведена за несколько лет до 200% от уровня средней зарплаты по региону, а учителей, медсестер, актеров – до 100%. В тех регионах, где уже достигли этих показателей, зарплаты должны ежегодно индексироваться как минимум на размер инфляции.

Работники бюджетных сфер, которых не коснулся указ президента, например, кадровики, юристы, бухгалтеры, также получат прибавку к зарплате. С 1 октября 2020 г. им проиндексируют выплаты на 3%, сообщил Топилин. Таким образом реальные доходы россиян в текущем году вырастут в среднем на 1,5%, передает URA.RU.

С 1 января 2020 г. в России повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Николай ВИКТОРОВ

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