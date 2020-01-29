В стране скоро заработает Система быстрых платежей

В России получать зарплату станет проще, пообещали в Центробанке. Регулятор готовит к запуску новый сервис, благодаря которому деньги за отработанный период будут поступать на привязанную к номеру телефона карту.

Ноу-хау освободит россиян от "зарплатного рабства" уже в конце 2020 – начале 2021 года, после испытания Системы быстрых платеже (СБП) в тестовом режиме. С этого времени не нужно будет подстраиваться под финансовую организацию, с которой сотрудничает работодатель. Хотя последний вариант не исключен.

Более удобную для себя альтернативу выберет сам работник, отметила директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Тему СБП она осветила в прямом эфире в Facebook.

Если же выбор падет на перевод через новый функционал, то работодатель может и не знать, на карту какого банка сотрудник получает положенные ему средства. Главное сейчас продумать нюансы, связанные с потерей мобильника и сменой номера.

Ожидается, что в клуб СБП вступят все ведущие банки. Сейчас в нем 38 кредитных учреждений. Еще свыше 160 изъявили желание подключиться к системе.