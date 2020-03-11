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Где заработать миллион: названы самые богатые регионы России

Столица стала самым высокооплачиваемым городом

Эксперты выяснили, в каких российских городах самые высокие и самые низкие заработные платы. По сообщению агентства "Ридус", в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Пятерку рейтинга замыкают Сахалинская область и Тюмень. Специалисты выяснили, что в этих регионах официальная зарплата работника может превышать миллион рублей. 

В топ регионов с самой низкой заработной платой вошли Краснодарский край, Ростовская область, Саратовская  и Нижегородская области. Заработок в данных регионах зачастую не превышает 15 тысяч рублей, сообщает "Федерал Пресс".

Александра АКСЕНОВА

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