План восстановления экономики РФ реализуют хитрым путем

Российская экономика не выберется из кризиса до конца 2021 года. В этом уверен финансовый консультант, экономист Максим Кривелевич. Однако план правительства, в том числе по росту зарплат на 2,5%, вполне достижим: сохранившие рабочие места россияне будут получать немного больше за счет бывших коллег, которых уволили в период пандемии.

"Работающие люди будут получать за себя и за того парня. Работать за двоих, а получать за второго только 10%", – пояснил Кривелевич.

Еще одна хитрость, с помощью которой можно "подогнать" показатели к поставленным целям, – это выбор соответствующих критериев. Например, власти ставят цель через полтора года сделать уровень бедности даже ниже, чем был в 2019 году. Для этого можно снизить стоимость продуктовой корзины, взяв за основу, например, ценники августа, когда овощи и фрукты дешевые, рассказал консультант в комментарии URA.RU.

Ранее стало известно, что правительство РФ разработало план действий по восстановлению экономики. Ожидается, что уже через год, во втором полугодии 2021 г., начнется активный экономический рост. Реальный доход населения вырастет на 2,5%, товарооборот увеличится на 3%, уровень бедности снизится до 12,5%, передает телеканал "360".

По оценке экспертов, безработица в России в ближайшее время может составить от 6% до 15%. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом: чем дольше продлятся карантинные меры, тем сильнее окажется удар по рынку труда и тем больше сократятся реальные доходы граждан.