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России предрекли рост безработицы в три раза

России предрекли рост безработицы в три раза
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Однако ситуация улучшится уже к концу 2020 года

Сейчас в России без работы, по официальным данным, сидят 1,9 миллиона человек. А по системе Международной организации труда, которая включает и вставших на биржу труда, и фактически незанятых, – 4,9 миллиона. Эксперты же считают, что из-за эпидемии коронавируса ситуация лишь усугубится, но произойти это может в разной степени.  

Специалисты компании Boston Consulting Group спрогнозировали три сценария. Так, если эпидемия и кризис закончатся в скором времени, то безработица в России подскочит на 6 – 7%. Пострадает, в основном, торговля непродовольственными товарами и сфера услуг. Население же лишится 2 – 3% доходов. 

Другой сценарий предполагает, что в стране будет не одна волна эпидемии, а карантин продлится долго. Тогда безработица окажется на уровне 8 – 10%. Под удар попадет уже и строительство, и производство. Доходы людей снизятся на 4 – 6%. 

Самый тяжелый сценарий будет, когда безработица увеличится до 12 – 15%, а доходы жителей страны обвалятся на 9 – 12%. Этот случай предполагает строгий карантин практически по всей России, тогда  экономика окажется в плачевном состоянии в течение долгого времени. Тяжело придется даже финансовым организациям, металлургической отрасли и добыче полезных ископаемых.

Как рассказал РБК заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников, безработица в апреле выросла на 1,1 процентный пункт, что крайне мало, ведь пострадала промышленность, торговля и услуги.  Он добавил, что если эта тенденция сохранится, то рост безработицы до 10 – 15% маловероятен.

Полина ИВАНОВА

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