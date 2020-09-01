Путин повысил зарплату чиновникам

Президентский указ вступает в силу с 1 октября

Владимир Путин принял решение об увеличении зарплаты государственным чиновникам, генпрокурору и председателю Следственного комитета. Их жалование будет увеличено в 1,03 раза.

Соответствующий указ президента вступает в силу с 1 октября 2020 года. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Должность генпрокурора с 2020 года занимает Игорь Краснов. Председателем СК с 2011 года является Александр Бастрыкин, отмечает URA.RU.

Осуществление финансового обеспечения указа главы Российской Федерации остается за правительством РФ, сообщает телеканал "360".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает пенсию на счет в банке "Россия". Он также отметил, что это произошло после воссоединения Крыма с РФ, когда США наложили первые санкции на Москву.

Егор МАЛКОВ

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