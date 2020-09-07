Индексация затронет и гражданский персонал воинских частей

С 1 октября 2020 года часть россиян будет зарабатывать на 3% больше. Соответствующий документ за подписью главы российского правительства Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации в понедельник, 7 сентября.

Отмечается, что индексация затронет сотрудников "казенных, бюджетных и автономных учреждений", а также работников федеральных государственных органов и гражданских служащих воинских частей, уточняет "Царьград".

Индексация зарплат бюджетникам в России проводится на уровень инфляции. В 2019 году, по официальным данным, она составила 3%.

Ранее стало известно, что с 1 октября повысят выплаты силовикам, сотрудникам ФСИН, таможенникам и пожарным. При этом индексация пенсий военным временно приостановлена.

В августе на 3% повысились цена на газ для населения в России. Осенью ожидается также подорожание продуктов питания и непродовольственных товаров. При этом экспертов беспокоит план правительства по индексации пенсий, поскольку на деле пенсионерам прибавят сущие копейки.