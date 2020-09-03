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Индексация пенсий на размер инфляции приведет к понижению уровня жизни большинства россиян, получающих выплаты из Пенсионного фонда. В выигрыше будут только чиновники, силовики и депутаты, полагает финансовый аналитик Максим Кривелевич.
Ведомственные работники и чиновники, по его мнению, заведомо находятся в лучшем положении, поскольку им регулярно индексируют зарплату. У пенсионеров не с госслужбы ситуация иная. Уравнивать их нельзя, подчеркнул эксперт в беседе с URA.RU.
"Рассматривать всех пенсионеров совместно бессмысленно. Потому что у одних капуста, у других мясо, а в среднем – голубцы", – пояснил Кривелич.
По плану правительства РФ, ежемесячные пособия пенсионерам до 2030 года должны регулярно повышаться как минимум на уровень годовой инфляции. Но при этом стоит цель свести инфляцию к минимуму. Если все пойдет, как задумано, то в 2022-м пенсия вырастет всего на 0,6%. Учитывая, что в среднем российский пенсионер получает 15 тыс. руб. в месяц, то прибавка составит 90 рублей. Это сущие копейки, тем более что официальный расчет инфляции не всегда совпадает с реальным ростом цен на повседневные товары и продукты.
Накануне руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев, комментируя "МК" план правительства по индексации пенсий, предложил перечислить пенсионерам по 75 тыс. рублей в виде единоразового пособия. Это, по его оценке, хоть немного восстановит справедливость.
Ранее эксперты подсказали будущим пенсионерам способ повысить ежемесячные выплаты. При этом подсчитано, как на размер пенсии влияет текущая зарплата.
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