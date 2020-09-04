Крупная единовременная выплата может принести старикам больше вреда, чем пользы

Пенсионеры не представляют большого интереса для государства, поэтому нет смысла тратить значительную часть резервов страны на материальную поддержку этой категории граждан. Власти предпочтут помогать семьям с детьми, считает член Московского отделения Ассоциации юристов России Андрей Лисов.

Ранее экономист Александр Разуваев раскритиковал план правительства по индексации пенсий и предложил в качестве компенсации выдать каждому пенсионеру по 75 тыс. рублей. По подсчетам Лисова, такая выплата может разом уменьшить казну на $45 миллиардов.

Эксперт полагает, что государство на этот шаг не пойдет. Во-первых, пенсионер пенсионеру рознь, у них разный возраст и разные источники дохода. Во-вторых, власти думают о будущем страны, поэтому стараются улучшить демографическую ситуацию. Старики им в этом не помощники.

"Пенсионеры (…) особого интереса для страны не представляют, так как не влияют на демографическую ситуацию в плане повышения рождаемости, не являются перспективным трудовым ресурсом", – цитирует Лисова "ФедералПресс".

Да и самим пенсионерам, по мнению юриста, такая крупная единоразовая выплата не пошла бы на пользу. Они или быстро потратят деньги на что-то ненужное, или отдадут родственникам. К тому же это может вызвать всплеск ограблений – найдется немало желающих отнять у старика 75 тыс., о перечислении которых будет всем известно.

Ранее эксперт оценил план правительства по повышению пенсий. Если задумку реализуют, пенсионерам прибавят сущие копейки.