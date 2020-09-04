Курс рубля
- Доллар пошел вверх после новостей о "Новичке" из Германии
- Что будет с долларом: эксперт дал прогноз
- Курс доллара снизился до 73 рублей
Граждан России ждет новое повышение пенсионного возраста, возможно, это произойдет с 2023-го по 2027 годы. С таким прогнозом выступил экономист Владислав Жуковский.
По его мнению, россияне почти молча "проглотили"проглотили повышение пенсионного возраста на 5 лет, но в реальности реформа "только начинается".
С данной точкой зрения согласен и бывший президент Национальной лиги управляющих
Дмитрий Александров. Он
напомнил, что, согласно первоначальным планам кабмина, возраст выхода
на пенсию для женщин должны были повысить до 65-ти, а не до 60 лет. Эксперт отметил, что предлагалось, чтобы представительницы прекрасного пола выходили на заслуженный отдых почти наравне с мужчинами. И это не просто так.
"Женщины – основная "проблема" пенсионной системы. Они выходят на пенсию раньше, а продолжительность жизни у них дольше, чем у мужчин", – цитирует Александрова "Свободная пресса".
По его словам, пересмотру еще будет подвергнут не только порог выхода на пенсию, но и разные категории льготников. "Секвестирование" может коснуться и работников аграрного сектора, которые еще с советских сталинских времен меньше отчисляют сумм в Пенсионный фонд, но пенсии получают почти такие же, как городские соотечественники.
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля