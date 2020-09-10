Правительство нашло способ защитить граждан от мошенников

Россияне не смогут распоряжаться своими пенсионными накоплениями через посредников. Соответствующее предложение озвучил на заседании правительства 10 сентября премьер Михаил Мишустин. По его мнению, это защитит граждан от потери средств.

Сейчас любой россиянин имеет возможность свободно менять компанию, которая управляет его пенсионными накоплениями. Он может сделать выбор как в пользу государственного пенсионного фонда, так и негосударственного (НПФ). Но статистика показывает, что большинство граждан переходят из фонда в фонд досрочно, теряя при этом доход.

"Такая ситуация сложилась из-за активных действий агентов, которые работают на негосударственные пенсионные фонды", – уверен Мишустин.

Чтобы этого не случалось, правительство планирует принять законопроект, по которому граждане не смогут подавать заявление на смену пенсионного фонда через посредника. У людей по-прежнему останется право выбирать любую компанию в любое время, но заявление о переходе в другой фонд нужно будет подать лично или через доверенное лицо. Однако в этом случае ПФР будет проверять подлинность официально оформленной у нотариуса доверенности через Единую информационную систему нотариата, подчеркнул Мишустин.

В 2019 году наибольший доход получили граждане, доверившие свои накопления УК ВЭБ, представляющей интересы клиентов государственного ПФР.

В целом, мнения экспертов насчет успешной работы системы пенсионных накоплений в РФ расходятся. О том, как могут повысить ежемесячные выплаты нынешние и будущие пенсионеры, – в подборке "Утро.ру".