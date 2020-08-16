Аналитик отметил, что требуется большой трудовой стаж

Получение пенсии в размере 20,8 тысячи рублей требует не менее 35 лет трудового стажа. Если человек желает увеличить размер своей пенсии, то ему потребуются определенные накопления, рассказал финансовый аналитик Евгений Биезбардис.

В случае с пенсией в 50 тысяч речь идет о накоплении 4,9 млн рублей за 15-летний период без учета инфляции. Эксперт отмечает, что такую сумму накопить проблематично даже за вдвое больший срок. Как правило, достойная пенсия – это примерно 60 процентов от зарплаты. Для 30 тысяч рублей к старости нужно накопить пенсионный капитал в размере 1,7 млн. Такие показатели уже реальнее – если откладывать каждый месяц по 7% от дохода.

Существует и другой способ повысить пенсию: можно увеличить страховой стаж до 40 лет, и в этом случае размер пенсии увеличится практически до 23 тысяч рублей. Пенсионный капитал при этом будет составлять около 1,3 млн.

Биезбардис назвал еще один вариант: можно выбрать такую работу, на которой сотрудник имеет возможность удвоить добровольный взнос. Отчисления при этом составляют 3-4% от дохода, сообщает агентство "Прайм".

"Утро.ру" писало ранее, что пенсионеры в РФ могут рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от государства в размере от 3 до 6,5 тыс. рублей в зависимости от региона.