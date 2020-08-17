Пенсионные льготы для многодетных: кому положены и при каких условиях

Право на досрочный отдых еще нужно заработать

Многодетные мамы имеют право выйти на пенсию раньше срока. Но для этого им необходимо соответствовать ряду критериев, один из которых - наличие трудового стажа. Об этом напомнил сенатор Валерий Рязанский.

По его словам, в России разработана эффективная система поддержки семей с детьми. Одна из таких мер – возможность многодетной маме оформить пенсию досрочно. Но нужно помнить, что пенсионные выплаты – это не благотворительность со стороны государства. Средства на обеспечение человека в старости накапливаются в период его работы. Соответственно, многодетная мать к моменту выхода на пенсию должна иметь как минимум 15 лет трудового стажа и заработать не менее 30 пенсионных баллов.

По мнению Рязанского, это вполне обоснованные и легко выполнимые условия.

"В стаж также идет время по уходу за ребенком, и им засчитывается стаж декретного времени. По этой причине у них есть необходимые пенсионные баллы", – пояснил он в беседе с iReactor.

Еще одно требование – многодетная мать может рассчитывать на пенсионную льготу, если воспитывала детей хотя бы до восьми лет.

При соблюдении этих условий мать троих детей может уйти на пенсию в 57 лет, мать четверых – в 56 лет, мать пятерых – в 50 лет, уточняет URA.RU.

Кроме того, пенсионные льготы предусмотрены для родителей или опекунов ребенка-инвалида, воспитавших его до восьми лет. Воспользоваться этой нормой может мама или папа, сообщается на сайте ПФР.

Многодетные семьи также имеют льготы по оплате ЖКХ, проезду в общественном транспорте и другие. Ожидается, что выплаты на ребенка до семи лет для малоимущих, в число которых обычно и попадают многодетные семьи, со следующего года будут значительно повышены.

О том, кто еще имеет право на досрочную пенсию, ранее рассказал глава ПФР Антон Дроздов.