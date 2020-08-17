Как получать пенсию в 50 тысяч рублей - совет эксперта

Как получать пенсию в 50 тысяч рублей - совет эксперта
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Россиянам советуют откладывать деньги на старость в банковские депозиты или участвовать в инвестпрограммах

По подсчетам экономистов, чтобы россияне получали пенсию в размере 50 тыс. руб., им нужно накопить пять миллионов рублей, что невозможно для большинства граждан страны. Однако есть другие действенные способы получения повышенных пенсионных выплат. О них рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В настоящий момент времени "потолок" пенсии составляет примерно 28 тыс. руб. Чтобы получать повышенные выплаты, у гражданина должны быть районные коэффициенты, стаж трудовой деятельности на Крайнем Севере не менее пяти лет, либо дополнительные льготы, имеющие отношения к вредным производствам.

Сафонов в комментарии Nation News напомнил, что минимальная пенсия определяется не ниже уровня прожиточного минимума для каждого российского субъекта, поэтому начисления во всех регионах разные.

Дополнительно увеличить пенсию россияне могут с помощью накоплений через негосударственные пенсионные фонды, откладывать деньги на старость через депозиты в банках, либо пробовать участвовать в инвестиционных программах.

"Варианты разные, но надо понимать, что при зарплате в 45 тысяч, особо ничего не накопишь", – констатирует экономист.

Большинство средств, добавил он, все равно уйдут на текущие расходы.

Накануне "Утро.ру" уже писало о нелегком пути россиян к тому, чтобы получать пенсию в 50 тыс. рублей. Как объяснил финансовый аналитик Евгений Биезбардис, для этого гражданин должен накопить 4,9 млн руб в течение 15 лет без учета инфляции, что сделать практически нереально. Россиянам нужно или увеличивать трудовой стаж, или искать работу с достойными зарплатами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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