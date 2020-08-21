Окончательное решение о выделении дополнительных денег старикам принимают региональные власти

Российские пенсионеры могут получить в сентябре денежный подарок, приуроченный к Дню пожилого человека. Пособие единовременное, его размер зависит от региона. Более того, местные власти устанавливают, кто именно может рассчитывать на дополнительное пособие.

Уже известно, что по 500 руб. получат все пенсионеры в Рязанской и Ярославской областях. В Ненецком автономном округе по 5 тыс. руб. перечислят пожилым гражданам, давно живущим в регионе, и инвалидам, передает "Лайф".

В то же время в Вологодской области специальных пособий, приуроченных к Дню пожилого человека, не запланировано. Об этом изданию "Блокнот Камышина" сообщили в местном отделе соцзащиты и управлении ПФР.

Ранее некоторые СМИ написали, что в 2020 году пенсионеры получат к празднику по 700 руб., как было раньше. Сенатор Валерий Рязанский такую выплату допустил, но пояснил, что на федеральном уровне она не предусмотрена, передает "Политика сегодня". Поэтому все зависит от доброй воли и финансовой возможности региональной администрации.

День пожилого человека отмечается 1 октября. Чтобы получить выплату к празднику, соответствующий приказ должен быть подписан с расчетом, чтобы деньги дошли до адресата до 30 сентября. Поэтому граждане, еще не получившие пособие, могут пока не терять надежду – краевые власти могут решить сделать пенсионерам подарок к празднику в начале сентября.

О том, какие ежемесячные выплаты положены пожилым россиянам, "Утро.ру" рассказывало ранее.