Счетная палата выявила несколько нарушений

СП нашла проблемы с пенсиями, которые возникли из-за объединенных лицевых счетов. Иногда случалось так, что в результате слияния двух счетов важная информация о стаже исчезала, а пенсии начислялись в неполном объеме.

Всего было проверено 45 пенсионных дел. Как оказалось, такая проблема имеется в половине случаев. В итоге размеры пенсий увеличили только в ходе проверки, а пенсионерам вернули 2,2 млн руб., сказано в отчете по итогам проверки ПФР.

Еще одной проблемой могло стать присвоение одного номера СНИЛС нескольким гражданам сразу. Об этом пишет "ФедералПресс". Ошибки могли допускаться из-за опечаток при заполнении документов.

Всего Пенсионный фонд решил объединить счета почти 90 тысяч пенсионеров. Вероятнее всего, в скором времени ПФР под контролем Минтруда России начнет проверки и, в случае необходимости, произведет "соответствующие доплаты", уточняет телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, каких изменений в выплатах ждать пенсионерам и школьникам в сентябре.