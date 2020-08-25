Россиянам не доплатили пенсии на 2,2 миллиона рублей

Россиянам не доплатили пенсии на 2,2 миллиона рублей
Фото: martin schrampf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Счетная палата выявила несколько нарушений

СП нашла проблемы с пенсиями, которые возникли из-за объединенных лицевых счетов. Иногда случалось так, что в результате слияния двух счетов важная информация о стаже исчезала, а пенсии начислялись в неполном объеме. 

Всего было проверено 45 пенсионных дел. Как оказалось, такая проблема имеется в половине случаев. В итоге размеры пенсий увеличили только в ходе проверки, а пенсионерам вернули 2,2 млн руб., сказано в отчете по итогам проверки ПФР. 

Еще одной проблемой могло стать присвоение одного номера СНИЛС нескольким гражданам сразу. Об этом пишет "ФедералПресс". Ошибки могли допускаться из-за опечаток при заполнении документов. 

Всего Пенсионный фонд решил объединить счета почти 90 тысяч пенсионеров. Вероятнее всего, в скором времени ПФР под контролем Минтруда России начнет проверки и, в случае необходимости, произведет "соответствующие доплаты", уточняет телеканал "360"

Ранее "Утро.ру" рассказывало, каких изменений в выплатах ждать пенсионерам и школьникам в сентябре.

Юлия МИХАЙЛОВА

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