Пенсионерам вернут невыплаченные деньги - эксперт

Пенсионерам вернут невыплаченные деньги - эксперт
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Общая недостача может исчисляться миллиардами рублей

Ошибки в начислении пенсий, выявленные Счетной палатой, будут устранены, и граждане получат все причитающиеся им деньги за прошлый период. В этом уверен финансовый аналитик Виталий Калугин.

Ранее стало известно, что при расчете пенсий в 2017 – 2019 годах некоторым россиянам занизили выплаты. Эксперт допустил, что ошибка была чисто техническая. Например, сбой мог произойти из-за смены фамилии получателя, так как в этом случае на него могло быть открыто несколько лицевых счетов. Такого рода ошибки вряд ли были массовыми, отметил Калугин, но в любом случае они будут исправлены, и пенсии пересчитают.

"Раз ошибки выявлены, будет проводиться тотальный аудит, деньги до людей доведут", – цитирует эксперта URA.RU.

За последние три года ПФР нашел и объединил почти 90 тысяч "задвоившихся" счетов. Аудиторская проверка 45 из них показала, что в половине случаев сотрудники ПФР не пересчитывали пенсии с учетом новой информации. После перерасчета этим гражданам перевели дополнительно 2,2 млн руб. в общей сложности. Масштабная проверка ПФР может выявить порядка 3 млрд "потерянных" рублей, предположил экономист.

Кроме того, граждане могут потребовать пересчитать им трудовой стаж за работу в советские годы. Но для этого им нужно самостоятельно собрать необходимые документы.

Ранее в ПФР пояснили, как происходит перерасчет пенсий гражданам пенсионного возраста, которые  продолжали работать еще некоторое время. 

Николай ВИКТОРОВ

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